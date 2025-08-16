Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Na Żagle 2025 przyjechali turyści z całej Polski. "Miasto robi wrażenie"

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Turyści z całej Polski przyjechali do Szczecina by zobaczyć Żagle 2025.
Żagle 2025: sobota pełna atrakcji

Żagle 2025: sobota pełna atrakcji

Niektórzy spędzili w podróży po kilka godzin, przemierzając kilkaset kilometrów. Wszystko po to by poczuć morską atmosferę nad Odrą.

- Z Warszawy. - Z Wielkopolski. - Starogard Gdański. - Przez Sopot jechaliśmy, więc w sumie cały wczorajszy dzień. - Specjalnie przejechałyśmy po to, żeby tutaj to zobaczyć. - Żeby poczuć tę atmosferę portu, żaglowców, statków. - U nas tego nie ma. - Zawsze warto zobaczyć coś nowego, bo nie byłam nigdy jeszcze w Szczecinie. - Robi wrażenie. W ogóle miasto jest ładne, przynajmniej z tej perspektywy. - Jest fajnie. - Szczerze? Uważam, że chyba skromnie. - Warto było. Na razie warto i oby było warto - mówią turyści.

Impreza na Wałach Chrobrego potrwa do niedzieli.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Krzysztofa Cichockiego.

Najnowsze

