Radio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Sportowe aktywności przyciągnęły wielu najmłodszych [ZDJĘCIA]

Region Katarzyna Filipowiak

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Najpierw biegi pod żaglami, a następnie gra w ping-ponga. Tak rozpoczął się drugi dzień Żagli na szczecińskiej Łasztowni.
Żagle 2025: sobota pełna atrakcji

Żagle 2025: sobota pełna atrakcji

Dorośli biegacze wystartowali wcześniej, a następnie na trasę wyruszyli najmłodsi. Na mecie czekali na nich bliscy, a także medale i słodycze. Po zawodach część uczestników wzięła w dłonie paletki i tak rozpoczął się pierwszy z dzisiejszych turniejów tenisa stołowego.

- Bardzo dobrze mi poszło. - To dla nas był pierwszy bieg. Było bardzo fajnie. - Dobrze się biegało, jestem zmęczony - mówią dzieci.

Gdy młodzi biegacze skończyli biegać, poszli pograć w "ping-ponga".

- Startujemy w drugim dniu Żagli. Bardzo dużo osób chce po prostu przyjść i popykać z nami w ping-ponga, także zapraszamy. Będziemy się bawić na pewno dzisiaj co najmniej do godziny 19. Pogoda nam na pewno nie przeszkodzi, nawet jakby miał spaść deszcz to i tak tu będziemy - mówi Bartosz Dobrowolański, Griffin's Spin Szczecin.

Swoich sił w tenisie stołowym będzie można spróbować także w niedzielę w godzinach od 10.00 do 19.00.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Katarzyny Filipowiak.

