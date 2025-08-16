Sportowe aktywności przyciągnęły wielu najmłodszych [ZDJĘCIA]

Najpierw biegi pod żaglami, a następnie gra w ping-ponga. Tak rozpoczął się drugi dzień Żagli na szczecińskiej Łasztowni.

Dorośli biegacze wystartowali wcześniej, a następnie na trasę wyruszyli najmłodsi. Na mecie czekali na nich bliscy, a także medale i słodycze. Po zawodach część uczestników wzięła w dłonie paletki i tak rozpoczął się pierwszy z dzisiejszych turniejów tenisa stołowego.- Bardzo dobrze mi poszło. - To dla nas był pierwszy bieg. Było bardzo fajnie. - Dobrze się biegało, jestem zmęczony - mówią dzieci.Gdy młodzi biegacze skończyli biegać, poszli pograć w "ping-ponga".- Startujemy w drugim dniu Żagli. Bardzo dużo osób chce po prostu przyjść i popykać z nami w ping-ponga, także zapraszamy. Będziemy się bawić na pewno dzisiaj co najmniej do godziny 19. Pogoda nam na pewno nie przeszkodzi, nawet jakby miał spaść deszcz to i tak tu będziemy - mówi Bartosz Dobrowolański, Griffin's Spin Szczecin.Swoich sił w tenisie stołowym będzie można spróbować także w niedzielę w godzinach od 10.00 do 19.00.