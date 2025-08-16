Wypadek na DW108. Poszkodowana m.in. kobieta w ciąży Region 2025-08-16 11:39 Rafael Żełobowski Fot. Rafael Żełobowski [Radio Szczecin] Fot. Rafael Żełobowski [Radio Szczecin] Dwie osoby - w tym kobieta w ciąży - trafiły do szpitala po zderzeniu osobówki z ciężarówką. Korki na S3 i S6 [AKTUALIZACJA] Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 108 za Płotami w kierunku Golczewa. Samochód osobowy dachował, a ciężarówka uderzyła w ogrodzenie i słup energetyczny. Droga jest zablokowana, służby pracują na miejscu. Edycja tekstu: Michał Król Dodaj komentarz