Remont turbiny EcoGeneratora [ZDJĘCIA]

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Turbina z EcoGeneratora w Szczecinie trafiła do Czech. Tam przejdzie remont.
Po powrocie - pod koniec września - znów będzie produkować energię dla Szczecina, która np. oświetla ulice i podgrzewa wodę w kranach mieszkańców.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, czyli EcoGenerator, znajduje się na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie i działa od grudnia 2017 roku. Jest to zakład, który w procesie termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych odzyskuje energię produkując prąd i ciepło. To także jedna z najnowocześniejszych tego typu instalacji w Europie.

Edycja tekstu: Michał Król

Najnowsze podcasty