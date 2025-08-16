Remont turbiny EcoGeneratora [ZDJĘCIA]

Turbina z EcoGeneratora w Szczecinie trafiła do Czech. Tam przejdzie remont.

Po powrocie - pod koniec września - znów będzie produkować energię dla Szczecina, która np. oświetla ulice i podgrzewa wodę w kranach mieszkańców.Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, czyli EcoGenerator, znajduje się na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie i działa od grudnia 2017 roku. Jest to zakład, który w procesie termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych odzyskuje energię produkując prąd i ciepło. To także jedna z najnowocześniejszych tego typu instalacji w Europie.