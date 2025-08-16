Rycerskie potyczki o serca ukochanych niewiast [ZDJĘCIA]

Kto zdobędzie rękę ukochanej niewiasty i pomści swojego druha? To rozstrzygnie się na turniejach rycerskich podczas Templariady.

Edycja tekstu: Michał Król

W Parku Historycznym Komandoria w szczecińskiej Płoni trwa średniowieczne świętowanie. W planie turnieje, inscenizacje bitew czy warsztaty rzemiosła.- Jesteśmy tu dzisiaj z darami dla naszych dam na turnieju Róż, gdzie rycerze będą się zmagać o serca tych najpiękniejszych. Mamy tutaj figi, daktyle oraz chałwę. - Jesteśmy damami dworu, które będą zagrzewały rycerzy do walki. Rycerze będą nam wręczali kwiaty, wybranej damie. - Mimo tego, iż trzeba będzie kopie kruszyć, czasami i krew wytoczyć, ale wszystko to dla uciechy tych zacnych gości, którzy tu przybyli - mówią rycerze i niewiasty.- Było fajnie, jak ten pan się przewrócił. - Tutaj jesteśmy już drugi czy trzeci rok. Synek bardzo zaciekawiony, zainteresowany. Przyjechaliśmy znowu zobaczyć - mówią widzowie.Templariada trwa do godziny 20 i w niedzielę w godzinach od 11 do 16.