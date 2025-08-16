Biżuteria z brązu, naczynia z gliny i wiele więcej... Templariada zaprasza [ZDJĘCIA]

Ręcznie robiona biżuteria, tradycyjnie wypiekany chleb i naczynia z gliny. To tylko część rzemieślniczych wyrobów, które możemy spotkać na szczecińskiej Templariadzie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

W Parku Historycznym Komandoria w Płoni przeniesiemy się do średniowiecza i spróbujemy wykonać tradycyjne produkty.- Na poprzednim turnieju zgubiłem przebijak do otwieraczy i chciałem sobie wykonać nowy. Kowal ma to do siebie, że potrafi robić własne narzędzia. - Zapisałam się na warsztaty z ceramiki i mam nadzieję, że wyjdzie mi fajny kubeczek. Lepienie z gliny to jednak trudny proces. - Jestem w trakcie kucia obręczy z brązu. Jest wzorowana na bransolecie z IX wieku, która będzie noszona na ręku. Będę też pokazywał jak wykuć małe nożyki, widelce czy różnego rodzaju małe elementy - opowiadają uczestnicy i artyści.Templariadę możecie odwiedzać w sobotę do godziny 20 i w niedzielę w godzinach 11-16.