Sedinum | Leszek Herman
Katamaran DIY dotarł do Szczecina [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To był wyjątkowy kurs na Szczecin. Grupa 18-latków z Gdańska postanowiła przypłynąć na imprezę Żagle 2025 na katamaranie własnej konstrukcji.
Śpiewają, żeglując i żeglują, śpiewając... Wikingowie w MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]

Śpiewają, żeglując i żeglują, śpiewając... Wikingowie w MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]

Na Żagle 2025 przyjechali turyści z całej Polski. "Miasto robi wrażenie"
Żagle 2025: sobota pełna atrakcji
- Udało nam się w końcu dotrzeć do Szczecina na Żagle 2025, naszą własnoręcznie zbudowaną łódką. Wyruszyliśmy z Gdańska 1 lipca, ale niech was to nie zwiedzie, ponieważ nie trwała ona dwóch miesięcy, tylko trzy tygodnie samego płynięcia, ponieważ robiliśmy sobie przerwy po drodze. Generalnie była to wyprawa w takim wakacyjnym trybie. - Pływaki od Katamaranu leżały w magazynie u taty kolegi, Antoniego, jeśli dobrze pamiętam. Ogólnie cała reszta, te wszystkie mocowania, pokład i belki to jest takie nasz DIY - opowiadają żeglarze.

Swoją wyprawę młodzi konstruktorzy katamaranu nazwali "Z rupieci na Szczecin".

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Anny Klimczyk

