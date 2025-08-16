Katamaran DIY dotarł do Szczecina [ZDJĘCIA]

To był wyjątkowy kurs na Szczecin. Grupa 18-latków z Gdańska postanowiła przypłynąć na imprezę Żagle 2025 na katamaranie własnej konstrukcji.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

- Udało nam się w końcu dotrzeć do Szczecina na Żagle 2025, naszą własnoręcznie zbudowaną łódką. Wyruszyliśmy z Gdańska 1 lipca, ale niech was to nie zwiedzie, ponieważ nie trwała ona dwóch miesięcy, tylko trzy tygodnie samego płynięcia, ponieważ robiliśmy sobie przerwy po drodze. Generalnie była to wyprawa w takim wakacyjnym trybie. - Pływaki od Katamaranu leżały w magazynie u taty kolegi, Antoniego, jeśli dobrze pamiętam. Ogólnie cała reszta, te wszystkie mocowania, pokład i belki to jest takie nasz DIY - opowiadają żeglarze.Swoją wyprawę młodzi konstruktorzy katamaranu nazwali "Z rupieci na Szczecin".