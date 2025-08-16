Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Śpiewają, żeglując i żeglują, śpiewając... Wikingowie w MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Elżbieta Bielecka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Zespół Wikingowie, który tworzą artyści na co dzień występujący m.in. w Polskiej Operze Królewskiej czy Filharmonii Narodowej zaskoczył odwiedzających Morskie Centrum Nauki i zaśpiewał dla nich podczas imprezy Żagle 2025.
Katamaran DIY dotarł do Szczecina [ZDJĘCIA]

Katamaran DIY dotarł do Szczecina [ZDJĘCIA]

Na Żagle 2025 przyjechali turyści z całej Polski. "Miasto robi wrażenie"
Żagle 2025: sobota pełna atrakcji
- Zespół zafascynowany historią żaglowców, dużych żaglowców. Wykonujemy głównie szantę klasyczną, proszę nie mylić z piosenkami żeglarskimi, od których się odcinamy. Śpiewamy głównie szantę, która się opiera o mocne brzmienie męskie, pieśń pracy. (...) Wspaniale to robimy. Pięknie wyglądamy, pięknie śpiewamy, a naszą największą zaletą jest... skromność - o zespole (i jego skromności) opowiadał Dominik Koralewski.

Wikingowie w ubiegłym roku obchodzili 30-lecie działalności. Artyści spotykają się nie tylko podczas występów, ale też podczas wspólnych rejsów dezetami, czyli jachtami wiosłowo-żaglowymi.

A w muzyczny rejs będzie można z nimi wypłynąć o godz. 20. Zaśpiewają na scenie szantowej Żagli, na Łasztowni.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Elżbiety Bieleckiej [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

