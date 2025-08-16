Śpiewają, żeglując i żeglują, śpiewając... Wikingowie w MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Zespół Wikingowie, który tworzą artyści na co dzień występujący m.in. w Polskiej Operze Królewskiej czy Filharmonii Narodowej zaskoczył odwiedzających Morskie Centrum Nauki i zaśpiewał dla nich podczas imprezy Żagle 2025.
Wikingowie w ubiegłym roku obchodzili 30-lecie działalności. Artyści spotykają się nie tylko podczas występów, ale też podczas wspólnych rejsów dezetami, czyli jachtami wiosłowo-żaglowymi.
A w muzyczny rejs będzie można z nimi wypłynąć o godz. 20. Zaśpiewają na scenie szantowej Żagli, na Łasztowni.
Autorka edycji: Joanna Chajdas