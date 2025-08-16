Z wiatrem i pod wiatr. Ścigali się o Puchar Prezydenta Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Zakończyły się Regaty o Puchar Prezydenta Szczecina. Udział w nich wzięło kilkanaście jachtów o długości poniżej 15 metrów.
Przypłynięcie regatowych jachtów pod "dźwigozaury" na szczecińskiej Łasztowni przyciągnęło wielu odwiedzających.
- Cały czas obserwujemy każdy jeden, który tędy przepływa. Niesamowita zabawa. - Jesteśmy tu pierwszy raz, przyjechaliśmy aż z Warmii. Bardzo nam się tu podoba, a jachty są przepiękne. - Nie wiedziałam, że to są właśnie te jednostki, które uczestniczyły w regatach, choć na nie tutaj czekaliśmy. - Ja jestem pasjonatem żeglarstwa. Jednostki, które tutaj wpływają robią wrażenie, szczególnie te większe - mówią widzowie.
Zwieńczeniem żeglarskiego weekendu będzie uroczysta parada jachtów, która odbędzie się w niedzielę.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Warunki były wymagające, ale słoneczna pogoda sprzyjała zmaganiom - przyznaje Krzysztof Beltrani z jachtu Maxi 2.