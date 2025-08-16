Z wiatrem i pod wiatr. Ścigali się o Puchar Prezydenta Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zakończyły się Regaty o Puchar Prezydenta Szczecina. Udział w nich wzięło kilkanaście jachtów o długości poniżej 15 metrów.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Warunki były wymagające, ale słoneczna pogoda sprzyjała zmaganiom - przyznaje Krzysztof Beltrani z jachtu Maxi 2. - Były cztery wyścigi po trasie tak zwanego trójkąta, czyli jedna trasa pod wiatr, jeden bok trójkąta z pół wiatrem i takim baksztagiem - wymienia Beltrani.Przypłynięcie regatowych jachtów pod "dźwigozaury" na szczecińskiej Łasztowni przyciągnęło wielu odwiedzających.- Cały czas obserwujemy każdy jeden, który tędy przepływa. Niesamowita zabawa. - Jesteśmy tu pierwszy raz, przyjechaliśmy aż z Warmii. Bardzo nam się tu podoba, a jachty są przepiękne. - Nie wiedziałam, że to są właśnie te jednostki, które uczestniczyły w regatach, choć na nie tutaj czekaliśmy. - Ja jestem pasjonatem żeglarstwa. Jednostki, które tutaj wpływają robią wrażenie, szczególnie te większe - mówią widzowie.Zwieńczeniem żeglarskiego weekendu będzie uroczysta parada jachtów, która odbędzie się w niedzielę.