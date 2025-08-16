Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Z wiatrem i pod wiatr. Ścigali się o Puchar Prezydenta Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Zakończyły się Regaty o Puchar Prezydenta Szczecina. Udział w nich wzięło kilkanaście jachtów o długości poniżej 15 metrów.
Katamaran DIY dotarł do Szczecina [ZDJĘCIA]

Śpiewają, żeglując i żeglują, śpiewając... Wikingowie w MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]
Na Żagle 2025 przyjechali turyści z całej Polski. "Miasto robi wrażenie"
Żagle 2025: sobota pełna atrakcji
Warunki były wymagające, ale słoneczna pogoda sprzyjała zmaganiom - przyznaje Krzysztof Beltrani z jachtu Maxi 2. - Były cztery wyścigi po trasie tak zwanego trójkąta, czyli jedna trasa pod wiatr, jeden bok trójkąta z pół wiatrem i takim baksztagiem - wymienia Beltrani.

Przypłynięcie regatowych jachtów pod "dźwigozaury" na szczecińskiej Łasztowni przyciągnęło wielu odwiedzających.

- Cały czas obserwujemy każdy jeden, który tędy przepływa. Niesamowita zabawa. - Jesteśmy tu pierwszy raz, przyjechaliśmy aż z Warmii. Bardzo nam się tu podoba, a jachty są przepiękne. - Nie wiedziałam, że to są właśnie te jednostki, które uczestniczyły w regatach, choć na nie tutaj czekaliśmy. - Ja jestem pasjonatem żeglarstwa. Jednostki, które tutaj wpływają robią wrażenie, szczególnie te większe - mówią widzowie.

Zwieńczeniem żeglarskiego weekendu będzie uroczysta parada jachtów, która odbędzie się w niedzielę.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Warunki były wymagające, ale słoneczna pogoda sprzyjała zmaganiom - przyznaje Krzysztof Beltrani z jachtu Maxi 2.
Relacja Antoniego Stefańskiego
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

sierpień 2025
