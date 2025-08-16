Orkiestry dęte walczą o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Największe radiowe hity w wykonaniu orkiestr dętych z całego kraju. Trwa Festiwal Orkiestr Dętych o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin.

W piątek 8 zespołów zaprezentowało się w Teatrze Letnim, w sobotę ich musztry paradne mogliśmy podziwiać na Placu Solidarności.



- Bardzo się podoba. Jesteśmy zbudowani tym, że w ogóle tutaj trafiliśmy, trochę przez przypadek, ale tak, bardzo nam się podoba. Właśnie sobie analizujemy skład zespołów - czy więcej dziewczynek, czy chłopców. I ogólnie jesteśmy pełni podziwu... - Tacy młodzi ludzie potrafią być tak zaangażowani w takie fajne rzeczy. To nie jest znak obecnych czasów - podkreślają uczestnicy.



Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w niedzielę o godzinie 16. Uroczystość zaplanowana jest na Placu Solidarności w Szczecinie.



Autorka edycji: Joanna Chajdas