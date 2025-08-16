Rozbujali publikę bez wypływania w rejs... [ZDJĘCIA]

Zespól Folk Wagon zagrał dla uczestników szczecińskich "Żagli 2025". Ich koncert odbył się na duńskim żaglowcu "Freedom".

Autorka edycji: Joanna Chajdas

- Przyjemnie tu jest. - Piękna muzyka, idealna do relaksu, można sobie posiedzieć i posłuchać. - Co jest w szantach? Wszystko, co można tylko na ziemi spotkać. - Jest tu treść skłaniająca do refleksji, zadająca pytanie do czego zmierzamy jako ludzie... Jest tu też taki element tęsknoty i morskiej bryzy. Proste, ale trafia do człowieka - mówią uczestnicy.Szantów na żywo można posłuchać aż do godziny 23.00 na szczecińskiej scenie rozstawionej na Łasztowni.