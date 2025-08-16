Łasztownia bawi się przy dźwiękach szant [ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Tegorocznym Żaglom towarzyszy bogaty program artystyczny. Na Łasztowni można posłuchać piosenek w wykonaniu grup szantowych, celtyckich i country.
- Przyszłam, żeby posłuchać dobrego zespołu, który znam od zeszłego roku. Nazywa się Queen Anne's Revenge. - Ja żegluję od kawalerskich czasów. Ostatnio mam mniej do tego okazji, ale wciąż lubię słuchać szantowych melodii. - Trochę za mało miejsc siedzących, ale koncert bardzo fajny... - podkreślają uczestnicy Żagli.
Przed nami, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, występy kolejnych zespołów.
Autorka edycji: Joanna Chajdas