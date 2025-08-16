Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Łasztownia bawi się przy dźwiękach szant [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Tegorocznym Żaglom towarzyszy bogaty program artystyczny. Na Łasztowni można posłuchać piosenek w wykonaniu grup szantowych, celtyckich i country.
Katamaran DIY dotarł do Szczecina [ZDJĘCIA]

Śpiewają, żeglując i żeglują, śpiewając... Wikingowie w MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]
Na Żagle 2025 przyjechali turyści z całej Polski. "Miasto robi wrażenie"
Kolorowa parada orkiestr przejdzie ulicami miasta
Żagle 2025: sobota pełna atrakcji
Przy tej pełnej werwy muzyce można znakomicie się bawić, ale też odpocząć - mówią szczecinianie, którzy wybrali się na te koncerty.

- Przyszłam, żeby posłuchać dobrego zespołu, który znam od zeszłego roku. Nazywa się Queen Anne's Revenge. - Ja żegluję od kawalerskich czasów. Ostatnio mam mniej do tego okazji, ale wciąż lubię słuchać szantowych melodii. - Trochę za mało miejsc siedzących, ale koncert bardzo fajny... - podkreślają uczestnicy Żagli.

Przed nami, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, występy kolejnych zespołów.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Antoniego Stefańskiego
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

