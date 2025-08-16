Łasztownia bawi się przy dźwiękach szant [ZDJĘCIA]

Tegorocznym Żaglom towarzyszy bogaty program artystyczny. Na Łasztowni można posłuchać piosenek w wykonaniu grup szantowych, celtyckich i country.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Przy tej pełnej werwy muzyce można znakomicie się bawić, ale też odpocząć - mówią szczecinianie, którzy wybrali się na te koncerty.- Przyszłam, żeby posłuchać dobrego zespołu, który znam od zeszłego roku. Nazywa się Queen Anne's Revenge. - Ja żegluję od kawalerskich czasów. Ostatnio mam mniej do tego okazji, ale wciąż lubię słuchać szantowych melodii. - Trochę za mało miejsc siedzących, ale koncert bardzo fajny... - podkreślają uczestnicy Żagli.Przed nami, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, występy kolejnych zespołów.