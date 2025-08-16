Jakie historie kryje pokład Baltic Beauty?

Szczecińskie nabrzeża od kilku dni wypełnione są jednostkami. Cumuje tu kilka dużych klasy B - w większości są to szkunery i około trzydziestu klasy C i D - czyli mniejszych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Są to najczęściej jednostki zabytkowe, stąd każda z nich ma swoją barwną historię.Odwiedziliśmy jeden z pokładów, by porozmawiać z kapitanem Robertem Słaboniem: - Baltic Beauty w przyszłym roku skończy 100 lat, został zbudowany w Holandii w 1926 roku. Początkowo, ponieważ chłodnictwa nie było rozpowszechnionego, to rybę wożono świeżą zanurzą tutaj w wodzie zza burty. Właśnie tu pływały sobie węgorze - wspomina Słaboń.Pokłady większości jednostek są otwarte dla zwiedzających.