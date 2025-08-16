Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Jakie historie kryje pokład Baltic Beauty?

Region Katarzyna Wolnik-Sayna

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Szczecińskie nabrzeża od kilku dni wypełnione są jednostkami. Cumuje tu kilka dużych klasy B - w większości są to szkunery i około trzydziestu klasy C i D - czyli mniejszych.
Na Żagle 2025 przyjechali turyści z całej Polski. Miasto robi wrażenie

Na Żagle 2025 przyjechali turyści z całej Polski. "Miasto robi wrażenie"

Żagle 2025: sobota pełna atrakcji
Są to najczęściej jednostki zabytkowe, stąd każda z nich ma swoją barwną historię.

Odwiedziliśmy jeden z pokładów, by porozmawiać z kapitanem Robertem Słaboniem: - Baltic Beauty w przyszłym roku skończy 100 lat, został zbudowany w Holandii w 1926 roku. Początkowo, ponieważ chłodnictwa nie było rozpowszechnionego, to rybę wożono świeżą zanurzą tutaj w wodzie zza burty. Właśnie tu pływały sobie węgorze - wspomina Słaboń.

Pokłady większości jednostek są otwarte dla zwiedzających.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
sierpień 2025
Łasztownia bawi się przy dźwiękach szant [ZDJĘCIA]
Z wiatrem i pod wiatr. Ścigali się o Puchar Prezydenta Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Śpiewają, żeglując i żeglują, śpiewając... Wikingowie w MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rycerskie potyczki o serca ukochanych niewiast [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wszystkie jednostki, jakie można zobaczyć na Żaglach 2025 [DUŻO ZDJĘĆ]
Żagle 2025: Odwiedzamy jednostki [WIDEO, ZDJĘCIA]

