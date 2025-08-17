Pomnik Ireny Szewińskiej zostanie odsłonięty w Międzyzdrojach

Pomnik wybitnej polskiej lekkoatletki, Ireny Szewińskiej, zostanie w niedzielę odsłonięty w Międzyzdrojach. To pierwszy w kraju monument legendarnej zawodniczki.





Odsłonięcie pomnika zaplanowano na 19. O 20 natomiast odbędzie się lekkoatletyczny mityng "Golden Sand". W programie przewidziano: skok w dal, skok o tyczce i pchnięcie kulą mężczyzn. Gwiazdami imprezy będą kulomiot Konrad Bukowiecki, tyczkarze Piotr Lisek i Robert Sobera oraz skacząca w dal Magdalena Bokun. Mityng rozpocznie się o 20.

Rzeźba autorstwa Igora Duszyńskiego przedstawia Irenę Szewińską stojącą na podium - symbolu miejsca, w którym przez lata reprezentowała klasę, pasję i elegancję. Ważący ponad 2,5 tony marmur, z którego wykonano podium, został specjalnie sprowadzony z Cassino we Włoszech. Inicjatorem przedsięwzięcia jest olimpijczyk Bogusław Mamiński.Irena Szewińska zmarła 29 czerwca 2018 roku. To jedna z najlepszych zawodniczek w historii polskiej i światowej lekkoatletyki. W olimpijskich startach w latach 1964-80 zdobyła siedem medali, w tym trzy złote oraz po dwa srebrne i brązowe. Po zakończeniu kariery sportowej była m.in. szefową PZLA i członkinią Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.