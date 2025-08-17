Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Zderzenie na drodze krajowej nr 6

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Zakończyły się utrudnienia na krajowej drodze nr 6, między Sławnem a Słupskiem.
Przed 2 w nocy, w rejonie miejscowości Noskowo doszło tam do wypadku. Zderzyły się dwa auta. 4 osoby zostały ranne.

Droga była zablokowana w obu kierunkach przez ponad 4 godziny - teraz jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jedziemy już płynnie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Wieloryb ze Świnoujścia wypłynął... przy plaży w Wisełce
    (od 11 sierpnia oglądane 10247 razy)
  2. Dyrektor hotelu w Świnoujściu o środkach z KPO: to niemiłe, kiedy wrzuca się nas do jednego worka
    (od 13 sierpnia oglądane 8524 razy)
  3. Pasażerowie pytają: to dla kogo ten autobus jest?
    (od 14 sierpnia oglądane 8174 razy)
  4. Odcinkowe pomiary prędkości na zachodniopomorskich drogach
    (od 14 sierpnia oglądane 7859 razy)
  5. Ciało martwego walenia będzie utylizowane z lądu
    (od 11 sierpnia oglądane 6906 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 10:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Łasztownia bawi się przy dźwiękach szant [ZDJĘCIA]
Z wiatrem i pod wiatr. Ścigali się o Puchar Prezydenta Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Śpiewają, żeglując i żeglują, śpiewając... Wikingowie w MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rycerskie potyczki o serca ukochanych niewiast [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wszystkie jednostki, jakie można zobaczyć na Żaglach 2025 [DUŻO ZDJĘĆ]
Żagle 2025: Odwiedzamy jednostki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty