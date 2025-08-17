Zderzenie na drodze krajowej nr 6

Zakończyły się utrudnienia na krajowej drodze nr 6, między Sławnem a Słupskiem.
Przed 2 w nocy, w rejonie miejscowości Noskowo doszło tam do wypadku. Zderzyły się dwa auta. 4 osoby zostały ranne.
Droga była zablokowana w obu kierunkach przez ponad 4 godziny - teraz jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jedziemy już płynnie.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
