Radio Szczecin
Sedinum | Leszek Herman
Niedziela pogodna, bez upałów

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Niedziela zapowiada się pogodnie, będzie można odpocząć od upałów.
Jak mówi dyżurna synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman, wzrośnie zachmurzenie. - Zachmurzenie na północnym wschodzie oraz w Tatrach okresami duże. Tam możliwe będą słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem, około 23 na przeważającym obszarze kraju i do 26 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy w rejonie Zatoki Gdańskiej - mówi Gryczman.

Szczególnie na Helu wiatr ma być okresami dość silny i porywisty, z północnego zachodu i północy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Region

