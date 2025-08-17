Zakaz kąpieli na wielu zachodniopomorskich plażach

Na wielu nadmorskich kąpieliskach w Zachodniopomorskiem powiewają czerwone flagi. Powodem są wysokie fale na Bałtyku i silne prądy wsteczne.

W naszym regionie z tego powodu nie wolno wchodzić do wody na kąpieliskach m.in. w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Międzywodziu, Dziwnowie, Dziwnówku, Łukęcinie, Mrzeżynie, Rogowie, Dźwirzynie, Grzybowie, Sianożętach, Ustroniu Morskim, Gąskach, Sarbinowie, Chłopach, Mielenku, Mielnie i Łazach.





Przeszkadzają też sinice. Z tego powodu zamknięte są trzy kąpieliska śródlądowe. Nie wykąpiemy się w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, w Wałczu na plaży nad Jeziorem Zamkowym i w Mirosławcu na kąpielisku nad Jeziorem Kosiakowo.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski