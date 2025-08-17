Podróż do średniowiecza w Szczecinie. Trwa Templariada

To okazja na podróż w czasie do średniowiecza i czasów rycerskich. W Szczecinie trwa Templariada.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

- W Parku Historycznym Komandoria w Płoni możemy wziąć udział w warsztatach z rękodzieła, zakupić produkty rzemieślnicze czy obejrzeć turnieje konne - mówi Tomasz Osak z Komandorii Chwarszczany. - Koncerty muzyki dawnej, warsztaty, fantastyczne rzemiosło. Promujemy nasze nowe miejsce w Szczecinie, czyli Park Historyczny. Fantastyczny klimat wśród drzew, miło, przyjemnie, w odróżnieniu od zgiełku miasta, upałów. Tutaj mamy naprawdę fantastyczną atmosferę.Templariada w niedzielę rozpocznie się o 11 i potrwa do 16.