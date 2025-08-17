Memoriał Janusza Zalewskiego. Ręczni z Pogoni na drugim miejscu

Piłkarze ręczni Sandry SPA Pogoni zajęli drugie miejsce w Memoriale Janusza Zalewskiego w Szczecinie.
Portowa siódemka w finałowym meczu w hali przy Twardowskiego przegrała z Grunwaldem Poznań 22:24. W drodze do finału szczecinianie pokonali HSV Insel Usedom 37:32, natomiast drużyna ze stolicy Wielkopolski wygrała z Gwardią Koszalin 27:24.
Dla szczypiornistów trenera Rafała Białego były to pierwsze gry kontrolne w letnim okresie przygotowawczym. Piłkarze ręczni Sandry SPA Pogoni Szczecin zmagania w Lidze Centralnej rozpoczną 13 września.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
