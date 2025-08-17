Place zabaw z nowymi atrakcjami

Trzy szczecińskie place zabaw zostaną zmodernizowane i rozbudowane. Chodzi o miejsce dla dzieci w parku im. Andersa i dwa punkty na Skwerze Janiny Szczerskiej.
Zakład Usług Komunalnych szuka firm, które wykonają modernizacje. Plac zabaw w parku im. Andersa zyska zupełnie nową przestrzeń. Ma tam powstać linarium, drabinki, domek, mostek i dwie zjeżdżalnie.
W jego sąsiedztwie pojawi się także huśtawka, tzw. "ptasie gniazdo", do tego równoważnia, karuzela, bujak, a także hamak oraz ławki i kosze na śmieci. Zasadzonych zostanie też kilkadziesiąt krzewów oraz ozdobne trawy.
Na Skwerze Janiny Szczerskiej dwa miejsca zabaw zostaną zmodernizowane i doposażone.
Mniejszy, okrągły plac będzie przeznaczony dla starszych dzieci, a ten bliżej fontanny zapełni się urządzeniami dla maluchów. Będą bujaki, huśtawki, zamek, karuzela oraz piaskownica „statek”. Na obu placach pojawią się też nowe ławki i kosze na śmieci.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
