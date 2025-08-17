Korki na nadmorskich trasach [AKTUALIZACJA]

Informujemy o utrudnieniach na drogach regionu.

Godzina 15:30

Nadal spore utrudnienia na trasie nadmorskiej - w obie strony. Duży problem jest między innymi między węzłami Szczecin Kijewo i Szczecin Dąbie, w stronę Świnoujścia. Zderzyły się tam trzy samochody, ranne zostało dziecko. Zablokowane są dwa pasy, jedziemy więc pasem awaryjnym. Niestety jeśli ktoś chce uciec przez Załom i Kliniska - tam również problematycznie.

Zator rośnie także w drugą stronę na S3, pełnej dozwolonej prędkości nie rozwiniemy od Łozienicy - w zasadzie aż po węzeł Radziszewo.

Godzina 13:50

Jedna osoba została ranna w wypadku na południowym odcinku drogi S3. Między węzłami Gryfino i Klucz zderzyły się trzy auta. Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina.

Dalej w stronę morza - jedziemy płynnie.







Gorzej jest jednak na trasach prowadzących znad morza. Korki na S3 są przed Wolinem, później na sznur aut natrafimy na styku S3 i S6, w okolicach Goleniowa - droga S6 została zablokowana i wyznaczono objazd drogą wojewódzką 113, by udrożnić ruch na S3.





Następnie kolejka aut ciągnie się przez Rurkę, Kliniska Wielkie aż do Załomia, a kolejne kłopoty zaczynają się za węzłem Kijewo i ciągną się aż do Klucza.











Godzina 12:50

Zatłoczone trasy prowadzące znad morza. Wyjeżdżający ze Świnoujścia czy Międzyzdrojów utkną na S3 przed Wolinem. Tam trwają prace i aż do Troszyna ciągnie się kolejka aut. Dalej jedziemy płynnie i dopiero na styku S3 i S6, w okolicach Goleniowa natrafimy na kolejne korki - te utrudnienia ciągną się przez Rurkę, Kliniska Wielkie aż do Załomia.







Następne kłopoty zaczynają się za węzłem Kijewo i ciągną się aż do Klucza. Jadący nad morze z południa kraju na korki natrafią na S3, od Chlebowa do węzła Klucz. Tam między węzłami Gryfino i Klucz doszło do wypadku. Zderzyły się trzy auta. Jedna osoba jest ranna. Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina. Dalej w stronę morza - jedziemy płynnie.







Godzina 12:00

Duży ruch na trasach prowadzących z nad morza i korki. Utkniemy na S6, na wysokości Goleniowa, na dojeździe do S3. Później na S3 stoimy na odcinku od węzłów Goleniów Północ do Rzęśnicy. Niezmiennie utkniemy też przed samym Szczecinem. Korki są od Kijewa do Klucza. Trasy nad morze pokonamy bez przeszkód.







Godzina 11:00

Uwaga kierowcy wracający znad morza - korki na S3 i autostradzie A6 oraz na S6. Kolejka aut ustawiła się między węzłami Goleniów Lotnisko a Goleniów Północ oraz na wjeździe na S3. Dalej w korku utkniemy od węzłów: Kijewo do Klucza.





