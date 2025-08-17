Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Korki na nadmorskich trasach [AKTUALIZACJA]

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Informujemy o utrudnieniach na drogach regionu.
Godzina 15:30
Nadal spore utrudnienia na trasie nadmorskiej - w obie strony. Duży problem jest między innymi między węzłami Szczecin Kijewo i Szczecin Dąbie, w stronę Świnoujścia. Zderzyły się tam trzy samochody, ranne zostało dziecko. Zablokowane są dwa pasy, jedziemy więc pasem awaryjnym. Niestety jeśli ktoś chce uciec przez Załom i Kliniska - tam również problematycznie.

Zator rośnie także w drugą stronę na S3, pełnej dozwolonej prędkości nie rozwiniemy od Łozienicy - w zasadzie aż po węzeł Radziszewo.

Godzina 13:50
Jedna osoba została ranna w wypadku na południowym odcinku drogi S3. Między węzłami Gryfino i Klucz zderzyły się trzy auta. Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina.
Dalej w stronę morza - jedziemy płynnie.

Gorzej jest jednak na trasach prowadzących znad morza. Korki na S3 są przed Wolinem, później na sznur aut natrafimy na styku S3 i S6, w okolicach Goleniowa - droga S6 została zablokowana i wyznaczono objazd drogą wojewódzką 113, by udrożnić ruch na S3.

Następnie kolejka aut ciągnie się przez Rurkę, Kliniska Wielkie aż do Załomia, a kolejne kłopoty zaczynają się za węzłem Kijewo i ciągną się aż do Klucza.


Godzina 12:50
Zatłoczone trasy prowadzące znad morza. Wyjeżdżający ze Świnoujścia czy Międzyzdrojów utkną na S3 przed Wolinem. Tam trwają prace i aż do Troszyna ciągnie się kolejka aut. Dalej jedziemy płynnie i dopiero na styku S3 i S6, w okolicach Goleniowa natrafimy na kolejne korki - te utrudnienia ciągną się przez Rurkę, Kliniska Wielkie aż do Załomia.

Następne kłopoty zaczynają się za węzłem Kijewo i ciągną się aż do Klucza. Jadący nad morze z południa kraju na korki natrafią na S3, od Chlebowa do węzła Klucz. Tam między węzłami Gryfino i Klucz doszło do wypadku. Zderzyły się trzy auta. Jedna osoba jest ranna. Zablokowany jest pas w kierunku Szczecina. Dalej w stronę morza - jedziemy płynnie.

Godzina 12:00
Duży ruch na trasach prowadzących z nad morza i korki. Utkniemy na S6, na wysokości Goleniowa, na dojeździe do S3. Później na S3 stoimy na odcinku od węzłów Goleniów Północ do Rzęśnicy. Niezmiennie utkniemy też przed samym Szczecinem. Korki są od Kijewa do Klucza. Trasy nad morze pokonamy bez przeszkód.

Godzina 11:00
Uwaga kierowcy wracający znad morza - korki na S3 i autostradzie A6 oraz na S6. Kolejka aut ustawiła się między węzłami Goleniów Lotnisko a Goleniów Północ oraz na wjeździe na S3. Dalej w korku utkniemy od węzłów: Kijewo do Klucza.

Audycja "Lato Kierowców" już po godzinie 13 w Radiu Szczecin. Czekamy na Wasze telefony.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Wieloryb ze Świnoujścia wypłynął... przy plaży w Wisełce
    (od 11 sierpnia oglądane 10293 razy)
  2. Dyrektor hotelu w Świnoujściu o środkach z KPO: to niemiłe, kiedy wrzuca się nas do jednego worka
    (od 13 sierpnia oglądane 8558 razy)
  3. Pasażerowie pytają: to dla kogo ten autobus jest?
    (od 14 sierpnia oglądane 8271 razy)
  4. Odcinkowe pomiary prędkości na zachodniopomorskich drogach
    (od 14 sierpnia oglądane 8083 razy)
  5. Ciało martwego walenia będzie utylizowane z lądu
    (od 11 sierpnia oglądane 6928 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 16:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Łasztownia bawi się przy dźwiękach szant [ZDJĘCIA]
Z wiatrem i pod wiatr. Ścigali się o Puchar Prezydenta Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Śpiewają, żeglując i żeglują, śpiewając... Wikingowie w MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rycerskie potyczki o serca ukochanych niewiast [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wszystkie jednostki, jakie można zobaczyć na Żaglach 2025 [DUŻO ZDJĘĆ]
Żagle 2025: Odwiedzamy jednostki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty