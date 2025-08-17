Wolny etat dla ratownika w Międzyzdrojach

Jest jeszcze jeden wolny etat ratownika na kąpielisku w Międzyzdrojach. Osoba, która zgłosi się do pracy, oprócz wynagrodzenia, ma też zapewnione zakwaterowanie, obiad, wodę, odzież roboczą oraz ubezpieczenie.

Do obowiązków ratowników należy stała obserwacja kąpieliska oraz czuwanie nad bezpieczeństwem plażowiczów w godzinach 10-18. W razie potrzeby ratownik jest też zobowiązany do udzielenia szybkiej i skutecznej pomocy osobom poszkodowanym.



