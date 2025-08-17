Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Nagrody dla zwycięzców regat o Puchar Prezydenta Szczecina [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Z wiatrem i pod wiatr prosto po uścisk dłoni i puchar od prezydenta. Rozdano nagrody dla najlepszych załóg, które uczestniczyły w regatach o Puchar Prezydenta Szczecina.
Do walki w żeglarskich zmaganiach na Jeziorze Dąbie stanęło 21 załóg, w trzech kategoriach. Z połową zwycięskiej załogi jachtu "Zyg Zak" Agnieszką Zbiżek i Januszem Olszewskim rozmawiał nasz reporter Krzysztof Cichocki.

- Dla mnie to ogromny prestiż. Zyg Zakiem po zwycięstwo. Są to nasze pierwsze regaty. Bardzo nam się podobały, bardzo dobra oprawa - mówili zwycięzcy.

- Jaki jest złoty środek na zwycięstwo?
- Słuchanie sternika i kapitana w każdym momencie, nawet wtedy, kiedy słabiej wieje albo jest mocniejszy wiatr, czyli takie bezwzględne posłuszeństwo i tego, żeby być zorganizowanym i trochę trenować wcześniej.

- Mieli pole do popisu, do popływania w dobrych warunkach, z dobrymi załogami. Myślę, że wszyscy ludzie ze Szczecina, którzy uprawiają żeglarstwo powinni w tych zawodach brać udział.

Była to druga edycja regat o Puchar Prezydenta Szczecina. Pierwsza edycja odbyła się dwa lata temu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
