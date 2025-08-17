Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Niecodzienne zadanie strażaków-ochotników

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. OSP Ustronie Morskie
Fot. OSP Ustronie Morskie
Niecodzienne zadanie strażaków-ochotników z Ustronia Morskiego. Podczas długiego weekendu pomogli psu, który zaklinował się pomiędzy elementami... falochronu.
- Trzeba było użyć specjalistycznego sprzętu - mówi młodsza brygadier Katarzyna Hołota z Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - Zdarzenie miało miejsce na plaży w miejscowości Sianorzędy. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej, a działania polegały na rozwarciu pali przy pomocy rozpieraka ramieniowego, umożliwiając uwolnienie zwierzęcia.

Psu nic się nie stało, po uwolnieniu przez strażaków - trafił do właścicieli.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Trzeba było użyć specjalistycznego sprzętu - mówi młodsza brygadier Katarzyna Hołota z Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

