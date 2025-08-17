Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Wypadek na trasie S3. Są spore utrudnienia

Region Jakub Tomala

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Zderzenie trzech samochodów na drodze S3 w kierunku Goleniowa. Do wypadku doszło za węzłem Kijewo.
Jedna osoba została ranna. W tej sprawie odebraliśmy telefon od jednego z naszych słuchaczy. - Właśnie jadę od strony Koszalina i za węzłem Kijewo, w kierunku Goleniowa, doszło do zderzenia trzech samochodów na lewym pasie. Podejrzewam, że za chwilę będzie tu duży korek - podkreśla.

Na miejscu już pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 18.

Czekamy na informacje drogowe od Was pod naszym czujnym telefonem 510 777 222.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

