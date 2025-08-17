Orkiestrowe Grand Prix trafiło na Podlasie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Po trzech dniach zaciętej rywalizacji muzyczno-tanecznej poznaliśmy zwycięzców VIII Festiwalu Orkiestr Dętych o Puchar Prezydenta Szczecina.

Podczas "Żagli 2025" walczyły o niego zespoły z Polski i z zagranicy. Wygrała młodzieżowa orkiestra z Wasilkowa, z którą rozmawiał nasz reporter.



- Mi się wydaje, że dlatego, że się różniliśmy od innych orkiestr, było widać, że cieszy nas gra i bawimy się muzyką. - Było widać zabawę i to, że czujemy to. - To wynik długich godzin treningów. Godziny, miesiące, lata mijają na siedzeniu z tym instrumentem... - podkreślają członkowie orkiestry.



W festiwalu wzięło udział 8 amatorskich orkiestr, którym towarzyszyły zespoły mażoretek.



Autorka edycji: Joanna Chajdas