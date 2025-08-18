"Od Krzyża do Krzyża", czyli motocyklowa pielgrzymka z Pustkowa na Giewont

Msza święta przy Bałtyckim Krzyżu Nadziei w nadmorskim Pustkowie rozpocznie ogólnopolską pielgrzymkę motocyklową "Od Krzyża do Krzyża".

Bałtycki Krzyż Nadziei jest repliką krzyża, który znajduje się na Giewoncie. W pielgrzymce biorą udział osoby z całej Polski.





- I duchowne, i świeckie... Z Gdańska, z Warszawy, z Zamościa, z Podkarpacia, a także i spod - powiedzielibyśmy - "samiutkich Tater". Są też i tacy, którzy przyjeżdżają tutaj, aby pojechać do Zakopanego - mówił ks. Marian Augustyn, dyrektor pielgrzymki.



Początek liturgii o godzinie 8, potem uczestnicy z całej Polski wyjadą do Zakopanego.Pielgrzymka potrwa cztery dni. Dziennie uczestnicy pokonają na dwóch kółkach od 250 do 350 kilometrów.