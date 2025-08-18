Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz

Marian Budowniczy wita przy latarni morskiej

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Rzeźba została zaprojektowana przez grafika Dariusza Jakubowskiego i wykonana przez rzeźbiarza Romualda Wiśniewskiego. źródło: Fb - Anna Mieczkowska - Prezydent Miasta Kołobrzeg
Rzeźba została zaprojektowana przez grafika Dariusza Jakubowskiego i wykonana przez rzeźbiarza Romualda Wiśniewskiego. źródło: Fb - Anna Mieczkowska - Prezydent Miasta Kołobrzeg
Kolejny Marian stanął w Kołobrzegu. To 16. rzeźba mewy, która pojawiła się w kurorcie.
Tym razem to Marian Budowniczy - ma pas z narzędziami i szpadel. Statuetka stanęła na szczycie schodów prowadzących do latarni morskiej.

Rzeźba została zaprojektowana przez grafika Dariusza Jakubowskiego i wykonana przez rzeźbiarza Romualda Wiśniewskiego.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Dyrektor hotelu w Świnoujściu o środkach z KPO: to niemiłe, kiedy wrzuca się nas do jednego worka
    (od 13 sierpnia oglądane 8623 razy)
  2. Pasażerowie pytają: to dla kogo ten autobus jest?
    (od 14 sierpnia oglądane 8529 razy)
  3. Odcinkowe pomiary prędkości na zachodniopomorskich drogach
    (od 14 sierpnia oglądane 8487 razy)
  4. Sprzeczka zakończona śmiercią. Ofiara została ugodzona nożem
    (od przedwczoraj oglądane 5294 razy)
  5. W Urzędzie Miasta znaleziono ludzkie szczątki [ZDJĘCIA]
    (od 12 sierpnia oglądane 5256 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 9:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Z zakazem uciekał przed policją. Najpierw motocyklem, później pieszo [WIDEO]
Łasztownia bawi się przy dźwiękach szant [ZDJĘCIA]
Z wiatrem i pod wiatr. Ścigali się o Puchar Prezydenta Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Śpiewają, żeglując i żeglują, śpiewając... Wikingowie w MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rycerskie potyczki o serca ukochanych niewiast [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wszystkie jednostki, jakie można zobaczyć na Żaglach 2025 [DUŻO ZDJĘĆ]

Najnowsze podcasty