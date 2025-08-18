Marian Budowniczy wita przy latarni morskiej

Rzeźba została zaprojektowana przez grafika Dariusza Jakubowskiego i wykonana przez rzeźbiarza Romualda Wiśniewskiego. źródło: Fb - Anna Mieczkowska - Prezydent Miasta Kołobrzeg

Kolejny Marian stanął w Kołobrzegu. To 16. rzeźba mewy, która pojawiła się w kurorcie.