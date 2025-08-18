Marian Budowniczy wita przy latarni morskiej

Kolejny Marian stanął w Kołobrzegu. To 16. rzeźba mewy, która pojawiła się w kurorcie.
Tym razem to Marian Budowniczy - ma pas z narzędziami i szpadel. Statuetka stanęła na szczycie schodów prowadzących do latarni morskiej.
Rzeźba została zaprojektowana przez grafika Dariusza Jakubowskiego i wykonana przez rzeźbiarza Romualda Wiśniewskiego.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
