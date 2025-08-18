Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Ostatnia droga biskupa Kruszyłowicza

Region Piotr Kołodziejski

Zmarły w środę biskup senior archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Marian Błażej Kruszyłowicz zostanie pochowany w Niepokalanowie.
Zmarły w środę biskup senior archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Marian Błażej Kruszyłowicz zostanie pochowany w Niepokalanowie.
Zmarły w środę biskup-senior archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Marian Błażej Kruszyłowicz zostanie pochowany w Niepokalanowie. Najpierw jednak nastąpi pożegnanie wieloletniego biskupa pomocniczego w Szczecinie.
Zmarł biskup senior archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej

Zmarł biskup senior archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej

We wtorek o godz. 17 uroczystości rozpoczną się w szczecińskiej katedrze. Nastąpi modlitwa przy trumnie zmarłego, a o godz. 18 mszy św. będzie przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński arcybiskup Wiesław Śmigiel.

Po mszy trumna z ciałem zostanie przewieziona do Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana w Niepokalanowie. Taka była wola zmarłego zapisana w testamencie.

Jako młody człowiek Marian Kruszyłowicz wstąpił do Zakonu Ojców Franciszkanów Konwentualnych, a dużą część swojego życia zakonnego spędził właśnie w Niepokalanowie, gdzie był m.in. gwardianem klasztoru.

W archiwalnym wywiadzie dla Radia Szczecin po przejściu na emeryturę nie wykluczał powrotu do zakonu.

- Zgodnie z duchem prawa kościelnego, które mówi, że biskup, zakonnik, emeryt poza domem zakonnym może obrać sobie miejsce zamieszkania, to znaczy, że na pierwszym miejscu wchodzi w rachubę powrót do wspólnoty zakonnej - powiedział.

W środę msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem metropolity rozpocznie się w południe, a po niej uroczystości pogrzebowe na cmentarzu zakonnym ojców Franciszkanów Konwentualnych w Niepokalanowie. W katedrze trwają zapisy na wyjazd do Niepokalanowa.

Marian Błażej Kruszyłowicz miał 89 lat. Od 12 lat był na emeryturze po tym, jak papież Franciszek przyjął jego rezygnację z pełnienia posługi z racji wieku. W grudniu 1989 roku został mianowany biskupem pomocniczym w Szczecinie. Został wyświęcony przez Jana Pawła II w 1990 roku w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej był m.in. odpowiedzialny za media katolickie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Zgodnie z duchem prawa kościelnego, które mówi, że biskup, zakonnik, emeryt poza domem zakonnym może obrać sobie miejsce zamieszkania, to znaczy, że na pierwszym miejscu wchodzi w rachubę powrót do wspólnoty zakonnej - powiedział.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Dyrektor hotelu w Świnoujściu o środkach z KPO: to niemiłe, kiedy wrzuca się nas do jednego worka
    (od 13 sierpnia oglądane 8623 razy)
  2. Pasażerowie pytają: to dla kogo ten autobus jest?
    (od 14 sierpnia oglądane 8531 razy)
  3. Odcinkowe pomiary prędkości na zachodniopomorskich drogach
    (od 14 sierpnia oglądane 8496 razy)
  4. Sprzeczka zakończona śmiercią. Ofiara została ugodzona nożem
    (od przedwczoraj oglądane 5297 razy)
  5. W Urzędzie Miasta znaleziono ludzkie szczątki [ZDJĘCIA]
    (od 12 sierpnia oglądane 5256 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 9:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Z zakazem uciekał przed policją. Najpierw motocyklem, później pieszo [WIDEO]
Łasztownia bawi się przy dźwiękach szant [ZDJĘCIA]
Z wiatrem i pod wiatr. Ścigali się o Puchar Prezydenta Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Śpiewają, żeglując i żeglują, śpiewając... Wikingowie w MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rycerskie potyczki o serca ukochanych niewiast [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wszystkie jednostki, jakie można zobaczyć na Żaglach 2025 [DUŻO ZDJĘĆ]

Najnowsze podcasty