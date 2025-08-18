Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Gdzie w Świnoujściu kupisz bilet autobusowy po 1 września? [LISTA]

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

źródło: Urząd Miasta Świnoujście
źródło: Urząd Miasta Świnoujście
Od września pasażerowie miejskich autobusów w Świnoujściu nie będą już mogli kupić biletów u kierowcy. Komunikacja Autobusowa rezygnuje z tej formy sprzedaży.
Powód? Rosnąca popularność płatności mobilnych oraz potrzeba zwiększenia punktualności kursów.

Mieszkańcy posiadający Kartę Wyspiarza nadal mogą podróżować za symboliczną złotówkę.
Bilety można kupić za pomocą aplikacji mobilnych, kartą bezpośrednio w autobusie, w parkomatach rozmieszczonych w mieście oraz w tradycyjnych punktach sprzedaży.

Lista punktów sprzedaży biletów autobusowych:

Parkomaty:

· ul .Norberta Barlickiego / Bunkrowa Parking

· ul. Norberta Barlickiego Parking

· ul .Włodzimierza_ Steyera Parking

· ul. Ignacego Daszyńskiego Parking

· ul. Rybaki Parking

· ul. Legionów Parking

· ul. Legionów Parking

· Plac Mickiewicza / Urząd Miasta Parking

· ul. Malczewskiego / Wojska Polskiego Parking

· ul. Bałtycka / Stefana Żeromskiego

· ul. Wybrzeże Władysława IV przy promie

· ul. Mieszka I

· ul. Piastowska / Piłsudskiego

· Plac Kościelny / Plac Wolności

· ul. Bałtycka / Wojska Polskiego

Punkty handlowe:

· Kasa biletowa ul. Karsiborska 33A

· Punkt Lotto – Plac Wolności 2

· Punkt Lotto – ul. Szkolna

· Delikatesy „Osiedle Zachodnie” Groszek – róg ul. Markiewcza 1A/ul. Szkolna

· Imar „ABC” – ul. Matejki 39

· Imar „ABC” – ul. Staszica 12A

· Pink Shop – ul. Kościuszki 7

· Kiosk – Plac Wolności 1

· Delikatesy „Osiedle Posejdon” Groszek – ul. Roosevelta 23

· Marmax AlKapone - ul. Grunwaldzka 98B

· Sklep ABC – ul. Kołłątaja 22a

· Biletomat przy dworcu autobusowym

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Dyrektor hotelu w Świnoujściu o środkach z KPO: to niemiłe, kiedy wrzuca się nas do jednego worka
    (od 13 sierpnia oglądane 8623 razy)
  2. Pasażerowie pytają: to dla kogo ten autobus jest?
    (od 14 sierpnia oglądane 8529 razy)
  3. Odcinkowe pomiary prędkości na zachodniopomorskich drogach
    (od 14 sierpnia oglądane 8487 razy)
  4. Sprzeczka zakończona śmiercią. Ofiara została ugodzona nożem
    (od przedwczoraj oglądane 5294 razy)
  5. W Urzędzie Miasta znaleziono ludzkie szczątki [ZDJĘCIA]
    (od 12 sierpnia oglądane 5256 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 9:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Z zakazem uciekał przed policją. Najpierw motocyklem, później pieszo [WIDEO]
Łasztownia bawi się przy dźwiękach szant [ZDJĘCIA]
Z wiatrem i pod wiatr. Ścigali się o Puchar Prezydenta Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Śpiewają, żeglując i żeglują, śpiewając... Wikingowie w MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rycerskie potyczki o serca ukochanych niewiast [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wszystkie jednostki, jakie można zobaczyć na Żaglach 2025 [DUŻO ZDJĘĆ]

Najnowsze podcasty