Gdzie w Świnoujściu kupisz bilet autobusowy po 1 września? [LISTA]

Od września pasażerowie miejskich autobusów w Świnoujściu nie będą już mogli kupić biletów u kierowcy. Komunikacja Autobusowa rezygnuje z tej formy sprzedaży.
Powód? Rosnąca popularność płatności mobilnych oraz potrzeba zwiększenia punktualności kursów.
Mieszkańcy posiadający Kartę Wyspiarza nadal mogą podróżować za symboliczną złotówkę.
Bilety można kupić za pomocą aplikacji mobilnych, kartą bezpośrednio w autobusie, w parkomatach rozmieszczonych w mieście oraz w tradycyjnych punktach sprzedaży.
Mieszkańcy posiadający Kartę Wyspiarza nadal mogą podróżować za symboliczną złotówkę.
Bilety można kupić za pomocą aplikacji mobilnych, kartą bezpośrednio w autobusie, w parkomatach rozmieszczonych w mieście oraz w tradycyjnych punktach sprzedaży.
Lista punktów sprzedaży biletów autobusowych:
Parkomaty:
· ul .Norberta Barlickiego / Bunkrowa Parking
· ul. Norberta Barlickiego Parking
· ul .Włodzimierza_ Steyera Parking
· ul. Ignacego Daszyńskiego Parking
· ul. Rybaki Parking
· ul. Legionów Parking
· ul. Legionów Parking
· Plac Mickiewicza / Urząd Miasta Parking
· ul. Malczewskiego / Wojska Polskiego Parking
· ul. Bałtycka / Stefana Żeromskiego
· ul. Wybrzeże Władysława IV przy promie
· ul. Mieszka I
· ul. Piastowska / Piłsudskiego
· Plac Kościelny / Plac Wolności
· ul. Bałtycka / Wojska Polskiego
Punkty handlowe:
· Kasa biletowa ul. Karsiborska 33A
· Punkt Lotto – Plac Wolności 2
· Punkt Lotto – ul. Szkolna
· Delikatesy „Osiedle Zachodnie” Groszek – róg ul. Markiewcza 1A/ul. Szkolna
· Imar „ABC” – ul. Matejki 39
· Imar „ABC” – ul. Staszica 12A
· Pink Shop – ul. Kościuszki 7
· Kiosk – Plac Wolności 1
· Delikatesy „Osiedle Posejdon” Groszek – ul. Roosevelta 23
· Marmax AlKapone - ul. Grunwaldzka 98B
· Sklep ABC – ul. Kołłątaja 22a
· Biletomat przy dworcu autobusowym
· ul .Norberta Barlickiego / Bunkrowa Parking
· ul. Norberta Barlickiego Parking
· ul .Włodzimierza_ Steyera Parking
· ul. Ignacego Daszyńskiego Parking
· ul. Rybaki Parking
· ul. Legionów Parking
· ul. Legionów Parking
· Plac Mickiewicza / Urząd Miasta Parking
· ul. Malczewskiego / Wojska Polskiego Parking
· ul. Bałtycka / Stefana Żeromskiego
· ul. Wybrzeże Władysława IV przy promie
· ul. Mieszka I
· ul. Piastowska / Piłsudskiego
· Plac Kościelny / Plac Wolności
· ul. Bałtycka / Wojska Polskiego
Punkty handlowe:
· Kasa biletowa ul. Karsiborska 33A
· Punkt Lotto – Plac Wolności 2
· Punkt Lotto – ul. Szkolna
· Delikatesy „Osiedle Zachodnie” Groszek – róg ul. Markiewcza 1A/ul. Szkolna
· Imar „ABC” – ul. Matejki 39
· Imar „ABC” – ul. Staszica 12A
· Pink Shop – ul. Kościuszki 7
· Kiosk – Plac Wolności 1
· Delikatesy „Osiedle Posejdon” Groszek – ul. Roosevelta 23
· Marmax AlKapone - ul. Grunwaldzka 98B
· Sklep ABC – ul. Kołłątaja 22a
· Biletomat przy dworcu autobusowym
Edycja tekstu: Jacek Rujna