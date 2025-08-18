Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Elektrownia na Pomorzanach stawia na gaz [ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Elektrociepłownia na szczecińskich Pomorzanach rezygnuje z węgla na rzecz gazu.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał ze spółką PGE Energia Ciepła umowę na pożyczkę w wysokości 166 milionów złotych. Pozwoli ona wybudować nowy blok gazowy, który zastąpi dwa przestarzałe bloki węglowe.

- Spłata pożyczki rozłożona jest na kilka lat, ale zawsze warto postawić ten pierwszy krok - powiedział prezes funduszu Waldemar Miśko. - To wsparcie jest istotne z punktu widzenia też naszej strategii. Myśmy tą strategię na najbliższe 4 lata przyjmowali w roku ubiegłym i tam główne priorytety, które zobowiązaliśmy się wspierać w tej strategii, to jest oczywiście transformacja energetyczna i ochrona klimatu.

- Nowa jednostka kogeneracyjna będzie wyposażona w silniki gazowe wraz z infrastrukturą o mocy cieplnej od 20 do 23 megawatów - powiedział Arkadiusz Szymański, dyrektor pionu energii i ciepła w spółce PGE Energia Ciepła. - Jednostki kogeneracyjne to są energetycznie najbardziej sprawne jednostki z wszelkich jednostek wytwórczych. Pomijając paliwo, jeśli paliwo jest porównywalne to w procesie kogeneracji produkujemy zarówno energię cieplną, jak i energię elektryczną.

Całe przedsięwzięcie będzie realizowane do 2030 roku. W dalszej perspektywie planuje się zastosować również odnawialne źródła energii.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Spłata pożyczki rozłożona jest na kilka lat, ale zawsze warto postawić ten pierwszy krok - powiedział prezes funduszu Waldemar Miśko.
- Nowa jednostka kogeneracyjna będzie wyposażona w silniki gazowe wraz z infrastrukturą o mocy cieplnej od 20 do 23 megawatów - powiedział Arkadiusz Szymański, dyrektor pionu energii i ciepła w spółce PGE Energia Ciepła.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Pasażerowie pytają: to dla kogo ten autobus jest?
    (od 14 sierpnia oglądane 8795 razy)
  2. Odcinkowe pomiary prędkości na zachodniopomorskich drogach
    (od 14 sierpnia oglądane 8748 razy)
  3. Dyrektor hotelu w Świnoujściu o środkach z KPO: to niemiłe, kiedy wrzuca się nas do jednego worka
    (od 13 sierpnia oglądane 8671 razy)
  4. Sprzeczka zakończona śmiercią. Ofiara została ugodzona nożem
    (od przedwczoraj oglądane 5386 razy)
  5. W Urzędzie Miasta znaleziono ludzkie szczątki [ZDJĘCIA]
    (od 12 sierpnia oglądane 5330 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 17:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Wysoka kara dla drogowego pirata [WIDEO]
Z zakazem uciekał przed policją. Najpierw motocyklem, później pieszo [WIDEO]
Łasztownia bawi się przy dźwiękach szant [ZDJĘCIA]
Z wiatrem i pod wiatr. Ścigali się o Puchar Prezydenta Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Śpiewają, żeglując i żeglują, śpiewając... Wikingowie w MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rycerskie potyczki o serca ukochanych niewiast [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty