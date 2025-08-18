Elektrownia na Pomorzanach stawia na gaz [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Elektrociepłownia na szczecińskich Pomorzanach rezygnuje z węgla na rzecz gazu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał ze spółką PGE Energia Ciepła umowę na pożyczkę w wysokości 166 milionów złotych. Pozwoli ona wybudować nowy blok gazowy, który zastąpi dwa przestarzałe bloki węglowe.



- Spłata pożyczki rozłożona jest na kilka lat, ale zawsze warto postawić ten pierwszy krok - powiedział prezes funduszu Waldemar Miśko. - To wsparcie jest istotne z punktu widzenia też naszej strategii. Myśmy tą strategię na najbliższe 4 lata przyjmowali w roku ubiegłym i tam główne priorytety, które zobowiązaliśmy się wspierać w tej strategii, to jest oczywiście transformacja energetyczna i ochrona klimatu.



- Nowa jednostka kogeneracyjna będzie wyposażona w silniki gazowe wraz z infrastrukturą o mocy cieplnej od 20 do 23 megawatów - powiedział Arkadiusz Szymański, dyrektor pionu energii i ciepła w spółce PGE Energia Ciepła. - Jednostki kogeneracyjne to są energetycznie najbardziej sprawne jednostki z wszelkich jednostek wytwórczych. Pomijając paliwo, jeśli paliwo jest porównywalne to w procesie kogeneracji produkujemy zarówno energię cieplną, jak i energię elektryczną.



Całe przedsięwzięcie będzie realizowane do 2030 roku. W dalszej perspektywie planuje się zastosować również odnawialne źródła energii.



