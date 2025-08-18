Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Woda niezdatna do kąpieli na trzech kąpieliskach śródlądowych

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Na wszystkich kąpieliskach nad Bałtykiem woda jest zdatna do kąpieli. Z powodu zakwitu sinic zamknięto dwa kąpieliska nad jeziorami i Zalewem Szczecińskim w woj. zachodniopomorskim - wynika z danych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
W poniedziałek w południe woda w kąpieliskach w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, w Mirosławcu nad jeziorem Kosiakowo oraz w Wałczu nad Jeziorem Zamkowym jest niezdatna do kąpieli. W tych miejscach zakwitły sinice.

Na pozostałych kąpieliskach zorganizowanych tego lata w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nad Bałtykiem i nad jeziorami można bezpiecznie się kąpać.

Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W razie zakwitu sinic nie zaleca się wchodzenia do wody. Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu – od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. Po wypiciu mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.

Edycja tekstu: Michał Król

