Woda niezdatna do kąpieli na trzech kąpieliskach śródlądowych

Na wszystkich kąpieliskach nad Bałtykiem woda jest zdatna do kąpieli. Z powodu zakwitu sinic zamknięto dwa kąpieliska nad jeziorami i Zalewem Szczecińskim w woj. zachodniopomorskim - wynika z danych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Edycja tekstu: Michał Król

W poniedziałek w południe woda w kąpieliskach w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, w Mirosławcu nad jeziorem Kosiakowo oraz w Wałczu nad Jeziorem Zamkowym jest niezdatna do kąpieli. W tych miejscach zakwitły sinice.Na pozostałych kąpieliskach zorganizowanych tego lata w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nad Bałtykiem i nad jeziorami można bezpiecznie się kąpać.Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.W razie zakwitu sinic nie zaleca się wchodzenia do wody. Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu – od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. Po wypiciu mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.