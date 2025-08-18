"Dom dla studenta". Trwa nabór

Ruszył nabór wniosków w ramach programu "Dom dla studenta". W tym roku na studentów czeka w sumie 38 miejsc.
14 z nich to miejsca w pokojach dwuosobowych, a 24 miejsca - w pokojach jednoosobowych. O lokum ubiegać się mogą studenci pochodzący spoza Szczecina. Pierwszeństwo będą mieć wychowankowie pieczy zastępczej i osoby z rodzin o niskich dochodach.
Szczecińskie TBS przyjmuje wnioski osób zainteresowanych wynajęciem lokum do 20 sierpnia do godziny 15.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
