Szczęśliwy finał unikalnej operacji

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W szpitalu "Zdroje" przeprowadzono pierwszą w historii placówki operację założenia taśm na macicy u kobiety w 19. tygodniu ciąży.
- Pacjentka, która do nas trafiła, była po kilku operacjach na szyjce macicy, dochodziło do poważnych krwawień i w związku z tym byliśmy zmuszeni rozważyć założenie taśmy na dolny odcinek macicy po otwarciu brzucha w ciąży. Operacja ryzykowna i trudna, ale udała się - mówi ordynator oddziału Położnictwa i Ginekologii dr Andrzej Niedzielski.

Po operacji pani Ewelina spędziła na oddziale kilkanaście tygodni, aby ciążę można było bezpiecznie rozwiązać. - Nie było tak źle, jakby komuś się mogło wydawać, spędzić te cztery miesiące w szpitalu, bo naprawdę opieka jest świetna. Po prostu tak musiało być. A teraz mamy szczęśliwą rodzinkę i czekamy na to, żeby razem wszyscy spędzić przeszłość.

Zarówno mama, jak i dziecko czują się dobrze i właśnie opuścili szpital.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
mówi ordynator oddziału Położnictwa i Ginekologii dr Andrzej Niedzielski.
Po operacji pani Ewelina spędziła na oddziale kilkanaście tygodni, aby ciążę można było bezpiecznie rozwiązać.

