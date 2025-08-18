Komary tną w Szczecinie

Fot. pixabay.com / mikadago (CC0 domena publiczna)

Nie było ich w lipcu. W sierpniu komary zaczęły być uciążliwe dla mieszkańców Szczecina.

W związku z suchą wiosną i niskimi temperaturami w lipcu owadów nie było dużo. Mieszkańcy zaczęli je zauważać dopiero w ubiegłym tygodniu.



- Gryzą. Troszkę ich jest, bo na ogródku akurat ostatnio byłam, siedziałam, to troszeczkę. Tragedii nie ma, ale ogólnie są. - Ja na działce jestem i nie gryzą. O, mnie to strasznie gryzą wszędzie. Atakują. - Są. Psie pole. - U mnie nie, bo mieszkam w centrum - mówią szczecinianie.



Miasto w te wakacje przeprowadziło trzy tury odkomarzania. Pierwsza była w czerwcu na terenie Cmentarza Centralnego, druga w lipcu - w okolicy lotniska w Dąbiu.



- Trzecia miała miejsce w zeszłym tygodniu - mówi Paulina Łątka z Zakładu Usług Komunalnych. - Zostały przeprowadzone w trzecim etapie na większości terenów zielonych, parkach, placach zabaw, kąpieliskach. Powtórnie został odkomarzony również Cmentarz Centralny, odkomarzone zostały pozostałe cmentarze komunalne.



Łącznie w trzecim etapie odkomarzono 136 hektarów.



