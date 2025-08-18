Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Dachowanie i wahadło na 103

Region Rafael Żełobowski

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Ruch wahadłowy na drodze wojewódzkiej nr 103 między Kamieniem Pomorskim a Świerznem. Przed godziną 17 dachował tam samochód osobowy.
Jedna osoba została ranna. Jeden pas zajmują pracujące na miejscu służby.

[19:50] Kierowca samochodu - prawdopodobnie BMW - uderzył w motorowerzystę i uciekł z miejsca zdarzenia bez udzielenia pomocy. Ranny 48-latek został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala.

Do wypadku doszło w Sławoborzu w powiecie świdwińskim. Policja prowadzi poszukiwania sprawcy i apeluje do świadków o kontakt. Droga wojewódzka nr 163 jest zablokowana.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Najnowsze podcasty