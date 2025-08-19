Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Wahadło na DW163, trwają roboty drogowe

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. FB/Drogi wojewódzkie na Pomorzu Zachodnim
Fot. FB/Drogi wojewódzkie na Pomorzu Zachodnim
Trwa drugi etap przebudowy drogi wojewódzkiej 163 między Połczynem Zdrój i Czaplinkiem. To dwa odcinki znajdujące się przed i za Starym Drawskiem. Obowiązuje tam ruch wahadłowy.
Zadanie obejmuje rozbudowę i wzmocnienie jezdni, budowę nowych przepustów, chodników, zatok autobusowych i oświetlenia drogowego.

Na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich: 163 i 171 powstaje rondo. Termin zakończenia prac mija w lutym przyszłego roku.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

