Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz

Strażnicy więzienni odwieszają swój protest

Region Jakub Tomala

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Flagi związków zawodowych Służby Więziennej pojawiły się przed aresztami i zakładami karnymi w całej Polsce. To odwieszenie protestu Strażników Więziennych.
"Domagamy się ujęcia nas w ustawie mieszkaniowej, na wzór tej obowiązującej w Wojsku Polskim i podwyżki wynagrodzeń w wysokości 2,6%" - tłumaczy Robert Szumiło, funkcjonariusz i Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Szczecinie.

- 2,6% to jest niespełna 300-350 zł. To nie są jakieś ogromne pieniądze. Trzeba zwrócić uwagę, że ustawa modernizacyjna gwarantowała nam te 2,6% ponad to, co rząd zaplanuje. Czyli w sumie wyszłoby 500-600 zł - mówi Szumiło.

Funkcjonariusze podpisali już porozumienia z Ministrem Sprawiedliwości w marcu tego roku, jednak od tego czasu nic nie zostało zrealizowane, a w międzyczasie zmieniło się kierownictwo ministerstwa. Robert Szumiło dodaje, że wywieszenie flag i pikieta to jedyne możliwości strajku dla funkcjonariuszy, którzy nie mogą zrezygnować z pracy.

- Od pracy nie odstąpimy, nie będziemy nawoływać do zwolnień lekarskich. Jesteśmy przekonani, że ta akcja protestacyjna, wskazanie naszego problemu zmusi stronę rządową, aby usiąść z nami do stołu i wypracować wspólne rozwiązania - tłumaczy Szumiło.

Związkowcy zapowiadają protestacyjną pikietę w Warszawie na wtorek 9 września.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
"Domagamy się ujęcia nas w ustawie mieszkaniowej, na wzór tej obowiązującej w Wojsku Polskim i podwyżki wynagrodzeń w wysokości 2,6%" - tłumaczy Robert Szumiło, funkcjonariusz i Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Szczecinie.
Robert Szumiło dodaje, że wywieszenie flag i pikieta to jedyne możliwości strajku dla funkcjonariuszy, którzy nie mogą zrezygnować z pracy.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Odcinkowe pomiary prędkości na zachodniopomorskich drogach
    (od 14 sierpnia oglądane 9094 razy)
  2. Pasażerowie pytają: to dla kogo ten autobus jest?
    (od 14 sierpnia oglądane 8982 razy)
  3. Dyrektor hotelu w Świnoujściu o środkach z KPO: to niemiłe, kiedy wrzuca się nas do jednego worka
    (od 13 sierpnia oglądane 8712 razy)
  4. Sprzeczka zakończona śmiercią. Ofiara została ugodzona nożem
    (od 16 sierpnia oglądane 5471 razy)
  5. 10-kilometrowy korek na A6
    (od wczoraj oglądane 4624 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 12:00
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

CBŚP skonfiskowało narkotyki warte ponad miliard złotych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wysoka kara dla drogowego pirata [WIDEO]
Z zakazem uciekał przed policją. Najpierw motocyklem, później pieszo [WIDEO]
Łasztownia bawi się przy dźwiękach szant [ZDJĘCIA]
Z wiatrem i pod wiatr. Ścigali się o Puchar Prezydenta Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Śpiewają, żeglując i żeglują, śpiewając... Wikingowie w MCN [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty