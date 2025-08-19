Strażnicy więzienni odwieszają swój protest

Flagi związków zawodowych Służby Więziennej pojawiły się przed aresztami i zakładami karnymi w całej Polsce. To odwieszenie protestu Strażników Więziennych.

"Domagamy się ujęcia nas w ustawie mieszkaniowej, na wzór tej obowiązującej w Wojsku Polskim i podwyżki wynagrodzeń w wysokości 2,6%" - tłumaczy Robert Szumiło, funkcjonariusz i Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Szczecinie.- 2,6% to jest niespełna 300-350 zł. To nie są jakieś ogromne pieniądze. Trzeba zwrócić uwagę, że ustawa modernizacyjna gwarantowała nam te 2,6% ponad to, co rząd zaplanuje. Czyli w sumie wyszłoby 500-600 zł - mówi Szumiło.Funkcjonariusze podpisali już porozumienia z Ministrem Sprawiedliwości w marcu tego roku, jednak od tego czasu nic nie zostało zrealizowane, a w międzyczasie zmieniło się kierownictwo ministerstwa. Robert Szumiło dodaje, że wywieszenie flag i pikieta to jedyne możliwości strajku dla funkcjonariuszy, którzy nie mogą zrezygnować z pracy.- Od pracy nie odstąpimy, nie będziemy nawoływać do zwolnień lekarskich. Jesteśmy przekonani, że ta akcja protestacyjna, wskazanie naszego problemu zmusi stronę rządową, aby usiąść z nami do stołu i wypracować wspólne rozwiązania - tłumaczy Szumiło.Związkowcy zapowiadają protestacyjną pikietę w Warszawie na wtorek 9 września.