Szczęśliwy finał poszukiwań 80-letniej kobiety [ZDJĘCIA]

Mieszkanka gminy Sławno wyszła z domu i poszła w stronę lasu. Po kilku godzinach rodzina powiadomiła policję.

Edycja tekstu: Michał Król

Na miejsce skierowano patrole i policyjnego psa, a mundurowym w poszukiwaniach pomagali strażacy. Działania w terenie zakończono późną nocą. Kolejnego dnia akcja została wznowiona. Tym razem wykorzystano również drony i łódź. Po kilkunastu godzinach od zgłoszenia zaginięcia kobietę udało się znaleźć przy rzece.80-latka została zabrana do szpitala na obserwację. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.