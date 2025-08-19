Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Leszek Herman
Szczęśliwy finał poszukiwań 80-letniej kobiety [ZDJĘCIA]

Region Anna Pałamar

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Sławnie
Mieszkanka gminy Sławno wyszła z domu i poszła w stronę lasu. Po kilku godzinach rodzina powiadomiła policję.
Na miejsce skierowano patrole i policyjnego psa, a mundurowym w poszukiwaniach pomagali strażacy. Działania w terenie zakończono późną nocą. Kolejnego dnia akcja została wznowiona. Tym razem wykorzystano również drony i łódź. Po kilkunastu godzinach od zgłoszenia zaginięcia kobietę udało się znaleźć przy rzece.

80-latka została zabrana do szpitala na obserwację. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

