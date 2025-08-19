Ruszyła budowa bulwarów przy brzegach Parsęty [ZDJĘCIA]

Rozpoczęła się przebudowa brzegów Parsęty w Kołobrzegu. Na miejscu powstaną zupełnie nowe bulwary.

To pierwszy etap całej inwestycji zakładający przebudowę obu brzegów na odcinkach pomiędzy mostami przy ulicy Kamiennej i Łopuskiego. Inwestycja zakłada budowę deptaków, schodów prowadzących do tafli wody, miejsc do wypoczynku oraz przystani kajakowej.Spacerujący nad rzeką choć doceniają jej walory, to nie ukrywają, że temu miejscu przydadzą się zmiany.- Przydałby się tutaj tak jakiś ładny chodniczek. - To będzie ciekawa zmiana. - Czekamy w każdym razie, bo tu jest pięknie - mówią mieszkańcy.Miasto przekazało już plac budowy, a wykonawca zdążył zdemontować część barierek przy murze oporowym – przekazuje Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta.- Rozpoczynamy pracę od strony ulicy Szpitalnej. Dopiero kiedy będą już w jakiejś części zaawansowane, wykonawca przejdzie na drugi brzeg - mówi Kujaczyński.Cała inwestycja będzie kosztowała ponad 18 milionów złotych, a efekt końcowy poznamy za rok.