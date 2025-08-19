Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Zobacz
Zobacz

Ruszyła budowa bulwarów przy brzegach Parsęty [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Rozpoczęła się przebudowa brzegów Parsęty w Kołobrzegu. Na miejscu powstaną zupełnie nowe bulwary.
To pierwszy etap całej inwestycji zakładający przebudowę obu brzegów na odcinkach pomiędzy mostami przy ulicy Kamiennej i Łopuskiego. Inwestycja zakłada budowę deptaków, schodów prowadzących do tafli wody, miejsc do wypoczynku oraz przystani kajakowej.

Spacerujący nad rzeką choć doceniają jej walory, to nie ukrywają, że temu miejscu przydadzą się zmiany.

- Przydałby się tutaj tak jakiś ładny chodniczek. - To będzie ciekawa zmiana. - Czekamy w każdym razie, bo tu jest pięknie - mówią mieszkańcy.

Miasto przekazało już plac budowy, a wykonawca zdążył zdemontować część barierek przy murze oporowym – przekazuje Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta.

- Rozpoczynamy pracę od strony ulicy Szpitalnej. Dopiero kiedy będą już w jakiejś części zaawansowane, wykonawca przejdzie na drugi brzeg - mówi Kujaczyński.

Cała inwestycja będzie kosztowała ponad 18 milionów złotych, a efekt końcowy poznamy za rok.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

