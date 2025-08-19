Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Nowa strefa sportu na Pogodnie. Skwer Romana Kużaka oficjalnie otwarty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać już ze skweru imienia Romana Kużaka – jednej z ofiar Grudnia 1970. Znajduje się on pomiędzy ul. Mickiewicza a Korfantego.
W jego otwarciu udział wzięły władze Szczecina i Polanicy-Zdroju, rodzina mężczyzny, przedstawiciele IPN i Rady Osiedla Pogodno.

Był wyjątkowy nie dlatego, że brał udział w tamtych protestach. Chciał cieszyć się życiem, a ono zostało mu odebrane w brutalny sposób – mówi Sebastian Kaniewski ze szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

- O nim nie możemy powiedzieć, że zginął, ponieważ brał udział w protestach, bo niedaleko pracował. Był po prostu człowiekiem, który swoją młodość poświęcił nie dla siebie, ale całe swoje młode życie, które mógł poświęcić, żyjąc w nowym miejscu w Szczecinie, poświęcił dalej dla rodziny, która mieszkała w Polanicy Zdroju - mówi Kaniewski.

Na nowym skwerze znajdują się boiska do gry w piłkę nożną, koszykówkę i klasy. W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego powstanie również druga część – mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji.

- To już nie będą boiska, ale będą kwestie związane z dziećmi, z placami zabaw, z rekreacją. Również z tym, że mieszkańcy posiadają swoich przyjaciół w postaci czworonogów, więc będą mogli również to miejsce odwiedzać. Również połączenie oczywiście tych ciągów komunikacyjnych, co jest niezwykle istotne - mówi Przepiera.

Budowa nowego kompleksu boisk kosztowała prawie 2 miliony złotych. Otwarcia placu zabaw i wybiegu dla psów możemy się spodziewać w przyszłym roku.

Edycja tekstu: Michał Król
Był wyjątkowy nie dlatego, że brał udział w tamtych protestach. Chciał cieszyć się życiem, a ono zostało mu odebrane w brutalny sposób – mówi Sebastian Kaniewski ze szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego powstanie również druga część – mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Odcinkowe pomiary prędkości na zachodniopomorskich drogach
    (od 14 sierpnia oglądane 9209 razy)
  2. Pasażerowie pytają: to dla kogo ten autobus jest?
    (od 14 sierpnia oglądane 9021 razy)
  3. Dyrektor hotelu w Świnoujściu o środkach z KPO: to niemiłe, kiedy wrzuca się nas do jednego worka
    (od 13 sierpnia oglądane 8725 razy)
  4. Sprzeczka zakończona śmiercią. Ofiara została ugodzona nożem
    (od 16 sierpnia oglądane 5498 razy)
  5. 10-kilometrowy korek na A6
    (od wczoraj oglądane 4788 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Nowa strefa sportu na Pogodnie. Skwer Romana Kużaka oficjalnie otwarty [WIDEO, ZDJĘCIA]
W rocznicę szczecińskiego Sierpnia'80. Wystawa na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]
CBŚP skonfiskowało narkotyki warte ponad miliard złotych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wysoka kara dla drogowego pirata [WIDEO]
Z zakazem uciekał przed policją. Najpierw motocyklem, później pieszo [WIDEO]
Łasztownia bawi się przy dźwiękach szant [ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty