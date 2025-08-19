Nowa strefa sportu na Pogodnie. Skwer Romana Kużaka oficjalnie otwarty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać już ze skweru imienia Romana Kużaka – jednej z ofiar Grudnia 1970. Znajduje się on pomiędzy ul. Mickiewicza a Korfantego.

W jego otwarciu udział wzięły władze Szczecina i Polanicy-Zdroju, rodzina mężczyzny, przedstawiciele IPN i Rady Osiedla Pogodno.Był wyjątkowy nie dlatego, że brał udział w tamtych protestach. Chciał cieszyć się życiem, a ono zostało mu odebrane w brutalny sposób – mówi Sebastian Kaniewski ze szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.- O nim nie możemy powiedzieć, że zginął, ponieważ brał udział w protestach, bo niedaleko pracował. Był po prostu człowiekiem, który swoją młodość poświęcił nie dla siebie, ale całe swoje młode życie, które mógł poświęcić, żyjąc w nowym miejscu w Szczecinie, poświęcił dalej dla rodziny, która mieszkała w Polanicy Zdroju - mówi Kaniewski.Na nowym skwerze znajdują się boiska do gry w piłkę nożną, koszykówkę i klasy. W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego powstanie również druga część – mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji.- To już nie będą boiska, ale będą kwestie związane z dziećmi, z placami zabaw, z rekreacją. Również z tym, że mieszkańcy posiadają swoich przyjaciół w postaci czworonogów, więc będą mogli również to miejsce odwiedzać. Również połączenie oczywiście tych ciągów komunikacyjnych, co jest niezwykle istotne - mówi Przepiera.Budowa nowego kompleksu boisk kosztowała prawie 2 miliony złotych. Otwarcia placu zabaw i wybiegu dla psów możemy się spodziewać w przyszłym roku.