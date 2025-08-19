Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

We wrześniu odbędzie się kolejna Noc Nietoperzy

Region Anna Pałamar

Noc Nietoperzy w Wolińskim Parku Narodowym. Materiały organizatora
Noc Nietoperzy w Wolińskim Parku Narodowym. Materiały organizatora
Materiały organizatora
Materiały organizatora
Nocna wycieczka terenowa i spotkanie z chiropterologiem. Rozpoczęły się zapisy na Noc Nietoperzy w Wolińskim Parku Narodowym.
Będzie można podejrzeć zwyczaje tych tajemniczych ssaków i usłyszeć nietoperze w ich naturalnym środowisku. Zapisy właśnie się rozpoczęły, a Noc Nietoperzy zaplanowano na 5 września.

Miejsce: Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego, ul. Niepodległości 3c, Międzyzdroje
Godzina: 17:00
Wydarzenie jest bezpłatne.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja – liczba miejsc jest ograniczona.
Zapisy: 604 156 188 / a.mysinska@wolinpn.pl

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Odcinkowe pomiary prędkości na zachodniopomorskich drogach
    (od 14 sierpnia oglądane 9209 razy)
  2. Pasażerowie pytają: to dla kogo ten autobus jest?
    (od 14 sierpnia oglądane 9021 razy)
  3. Dyrektor hotelu w Świnoujściu o środkach z KPO: to niemiłe, kiedy wrzuca się nas do jednego worka
    (od 13 sierpnia oglądane 8725 razy)
  4. Sprzeczka zakończona śmiercią. Ofiara została ugodzona nożem
    (od 16 sierpnia oglądane 5498 razy)
  5. 10-kilometrowy korek na A6
    (od wczoraj oglądane 4788 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Nowa strefa sportu na Pogodnie. Skwer Romana Kużaka oficjalnie otwarty [WIDEO, ZDJĘCIA]
W rocznicę szczecińskiego Sierpnia'80. Wystawa na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]
CBŚP skonfiskowało narkotyki warte ponad miliard złotych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wysoka kara dla drogowego pirata [WIDEO]
Z zakazem uciekał przed policją. Najpierw motocyklem, później pieszo [WIDEO]
Łasztownia bawi się przy dźwiękach szant [ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty