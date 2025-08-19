We wrześniu odbędzie się kolejna Noc Nietoperzy

Nocna wycieczka terenowa i spotkanie z chiropterologiem. Rozpoczęły się zapisy na Noc Nietoperzy w Wolińskim Parku Narodowym.

Edycja tekstu: Michał Król

Będzie można podejrzeć zwyczaje tych tajemniczych ssaków i usłyszeć nietoperze w ich naturalnym środowisku. Zapisy właśnie się rozpoczęły, a Noc Nietoperzy zaplanowano na 5 września.Miejsce: Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego, ul. Niepodległości 3c, MiędzyzdrojeGodzina: 17:00Wydarzenie jest bezpłatne.Obowiązuje wcześniejsza rejestracja – liczba miejsc jest ograniczona.Zapisy: 604 156 188 / a.mysinska@wolinpn.pl