We wrześniu odbędzie się kolejna Noc Nietoperzy

Nocna wycieczka terenowa i spotkanie z chiropterologiem. Rozpoczęły się zapisy na Noc Nietoperzy w Wolińskim Parku Narodowym.
Będzie można podejrzeć zwyczaje tych tajemniczych ssaków i usłyszeć nietoperze w ich naturalnym środowisku. Zapisy właśnie się rozpoczęły, a Noc Nietoperzy zaplanowano na 5 września.
Miejsce: Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego, ul. Niepodległości 3c, Międzyzdroje
Godzina: 17:00
Wydarzenie jest bezpłatne.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja – liczba miejsc jest ograniczona.
Zapisy: 604 156 188 / a.mysinska@wolinpn.pl
Edycja tekstu: Michał Król