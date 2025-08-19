Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Z motoroweru wprost do aresztu

Region Anna Pałamar

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Jechał motorowerem pod wpływem alkoholu i podszywał się pod brata...
Policjanci z Wałcza zatrzymali 33-letniego kierowcę motoroweru. Mężczyzna podał mundurowym dane osobowe brata. Okazało się, że sam był poszukiwany do odbycia kary 9 miesięcy więzienia.

33-latek został zatrzymany i trafił do zakładu karnego. Jego motorower odholowano na strzeżony parking.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

