Z motoroweru wprost do aresztu

Jechał motorowerem pod wpływem alkoholu i podszywał się pod brata...
Policjanci z Wałcza zatrzymali 33-letniego kierowcę motoroweru. Mężczyzna podał mundurowym dane osobowe brata. Okazało się, że sam był poszukiwany do odbycia kary 9 miesięcy więzienia.
33-latek został zatrzymany i trafił do zakładu karnego. Jego motorower odholowano na strzeżony parking.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
