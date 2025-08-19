Drugie podejście do matury

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ruszają poprawy matur. Ci, którym nie udało się zdać egzaminu w maju mają teraz drugą szansę.

W Zachodniopomorskiem do matury poprawkowej podchodzi w tym roku ponad 1600 osób. Egzaminy potrwają dwa dni; zaczynają ci, którzy nie zdali egzaminów pisemnych.



W środę czas na poprawkę będą mieli ci, którym "nie poszła" ustna część egzaminu. O wrażenia po wyjściu z sal maturzystów pytał reporter Radia Szczecin.



- Nie wiem. W maju myślałam, że dobrze, ale nie było, więc nie wiem... - Myślę pozytywnie, ale nie chcę się zawieść. Zawsze lepiej mieć maturę niż nie mieć.



- Kuleje zdecydowanie matematyka. Tylko jedna osoba zdaje język polski, a reszta zdaje matematykę. Jeżeli się zdarzają osoby, które nie przychodzą na poprawki, to zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. Powinniśmy im życzyć "powodzenia bez dziękowania". Do października jest dużo czasu, żeby postudiować - powiedziała Mariola Pilarz, wicedyrektor IX Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczecinie.



- Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego - dodała Agnieszka Lisowska, rzecznik Kuratorium Oświaty w Szczecinie.



W naszym województwie ponad 1200 poprawek dotyczy matematyki, język polski będzie poprawiało 180 osób, a z angielskim po raz drugi zmierzy się około 220 maturzystów.



Edycja tekstu: Jacek Rujna