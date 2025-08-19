Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Drugie podejście do matury

Region Jakub Tomala

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ruszają poprawy matur. Ci, którym nie udało się zdać egzaminu w maju mają teraz drugą szansę.
W Zachodniopomorskiem do matury poprawkowej podchodzi w tym roku ponad 1600 osób. Egzaminy potrwają dwa dni; zaczynają ci, którzy nie zdali egzaminów pisemnych.

W środę czas na poprawkę będą mieli ci, którym "nie poszła" ustna część egzaminu. O wrażenia po wyjściu z sal maturzystów pytał reporter Radia Szczecin.

- Nie wiem. W maju myślałam, że dobrze, ale nie było, więc nie wiem... - Myślę pozytywnie, ale nie chcę się zawieść. Zawsze lepiej mieć maturę niż nie mieć.

- Kuleje zdecydowanie matematyka. Tylko jedna osoba zdaje język polski, a reszta zdaje matematykę. Jeżeli się zdarzają osoby, które nie przychodzą na poprawki, to zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. Powinniśmy im życzyć "powodzenia bez dziękowania". Do października jest dużo czasu, żeby postudiować - powiedziała Mariola Pilarz, wicedyrektor IX Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczecinie.

- Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego - dodała Agnieszka Lisowska, rzecznik Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

W naszym województwie ponad 1200 poprawek dotyczy matematyki, język polski będzie poprawiało 180 osób, a z angielskim po raz drugi zmierzy się około 220 maturzystów.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Jakuba Tomali z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
Relacja Jakuba Tomali [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Odcinkowe pomiary prędkości na zachodniopomorskich drogach
    (od 14 sierpnia oglądane 9209 razy)
  2. Pasażerowie pytają: to dla kogo ten autobus jest?
    (od 14 sierpnia oglądane 9021 razy)
  3. Dyrektor hotelu w Świnoujściu o środkach z KPO: to niemiłe, kiedy wrzuca się nas do jednego worka
    (od 13 sierpnia oglądane 8725 razy)
  4. Sprzeczka zakończona śmiercią. Ofiara została ugodzona nożem
    (od 16 sierpnia oglądane 5498 razy)
  5. 10-kilometrowy korek na A6
    (od wczoraj oglądane 4788 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Nowa strefa sportu na Pogodnie. Skwer Romana Kużaka oficjalnie otwarty [WIDEO, ZDJĘCIA]
W rocznicę szczecińskiego Sierpnia'80. Wystawa na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]
CBŚP skonfiskowało narkotyki warte ponad miliard złotych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wysoka kara dla drogowego pirata [WIDEO]
Z zakazem uciekał przed policją. Najpierw motocyklem, później pieszo [WIDEO]
Łasztownia bawi się przy dźwiękach szant [ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty