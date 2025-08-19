"Zrobione w Szczecinie" - złóż wniosek

Do końca sierpnia szczecińscy przedsiębiorcy mogą zgłosić się po certyfikat "Zrobione w Szczecinie".
Certyfikat umożliwia udział w miejskich kampaniach promocyjnych i pomaga w promowaniu lokalnych marek. Odznaczenie uzyskać mogą przedsiębiorcy i instytucje, którzy przynajmniej rok działają na rynku.
Pod uwagę brana jest również innowacyjność, wysoka jakość i związki z lokalnym dziedzictwem.
