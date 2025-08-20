Co robić na koniec pochmurnych wakacji? Ekspertka: idealna jest wycieczka rowerowa

Zostały dwa ostatnie weekendy wakacji - ekspert w "Radiu Szczecin na Wieczór" podpowiedział, jak można je spędzić nie wyjeżdżając poza region.
Choć pogoda nad polskim morzem bywa kapryśna, większe miasta często skrywają wiele atrakcji. Dyrektorka Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Anna Gardzińska podpowiada, by łączyć odpoczynek na plaży z wyjazdami poza nadmorskie miejscowości.
- Jeżeli jedziemy do Świnoujścia, które jest dużym miastem, uzdrowiskiem, ma połączenie ze stroną niemiecką. Można przyjechać rowerem ścieżką rowerową na przykład do Ahlbecku, można do Heringsdorfu, można zwiedzić Fort Gerharda - mówiła Gardzińska.
Dobrym pomysłem na ostatnie dni wakacji jest wycieczka rowerowa bądź piesza - dodaje Anna Gardzińska.
- Można sobie dzielić na takie etapy, w zależności w jakiej jesteśmy kondycji fizycznej. Jest piękna trasa rowerowa pojezierzy Pomorza Zachodniego, która prowadzi przez Czaplinek i przez inne miejscowości pojezierne - mówiła Gardzińska.
Trasy rowerowe można sprawdzać poprzez stronę internetową Pomorza Zachodniego.
