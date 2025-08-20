Słoik ogórków czy dżemu może pomóc zwierzakom ze szczecińskiego TOZ-u

Kiszone, marynowane, na słono albo na słodko - mowa o smakach lata. W ramach akcji "Lato zamknięte w słoikach" organizowanej przez szczeciński oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami można podzielić się domowymi przetworami.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Dochód z ich sprzedaży pomoże bezdomnym zwierzętom przetrwać zimę - mówi wolontariuszka TOZ Marlena Sobczak.- Najchętniej sprzedają się przetwory słone, czyli ogórki, sałatki, buraki, pikle z własnego ogródka, które wiemy, że robimy co roku i są pyszne - najbardziej cieszą się zawsze powodzeniem - mówi Sobczak.Dochód ze sprzedanych spiżarnianych delicji pozwoli, między innymi, na uzupełnienie zapasów - dodaje Sobczak.- Później te pieniążki zostaną przeznaczone na leczenie oraz wyżywienie i żwirek dla naszych kocich i psich podopiecznych - dodaje Sobczak.Przetwory można przynosić m.in do siedziby szczecińskiego TOZ-u przy ojca Beyzyma, do punktu na Prawobrzeżu w przystani Piękna w Dąbiu, czy do salonu fryzjerskiego na Witkiewicza 65. Specjały będzie można zakupić na bazarku w ogrodach TOZ-u w połowie września.