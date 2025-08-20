W Teatrze Polskim szykuje się niezwykła premiera

Teatr Polski w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Na teatralną scenę zawita musical pt. "Dracula". Jednak ci, którzy spodziewają się podobnego do innych przedstawienia, będą przyjemnie zaskoczeni.

O zbliżającej się premierze opowiedziała, w rozmowie z Sebastianem Wierciakiem w Radiu Szczecin Extra, Monika Gapińska-Krzyżanowska, specjalistka do spraw mediów i promocji szczecińskiego teatru.



- Nie będzie to musical "Dracula" z muzyką, którą niektórzy z państwa pewnie znają z innych teatrów. Nasz dyrektor jest w posiadaniu absolutnie niezwykłej perełki. To partytura sprzed kilkudziesięciu lat - podkreślała Gapińska-Krzyżanowska.



Po śmierci Marii Czubaszek i Wojciecha Karolaka, ich spuścizną artystyczną zajmuje się Artur Andrus, który dokonał niespodziewanego odkrycia.



- Artur Andrus odnalazł partyturę napisaną przez Wojciecha Karolaka do musicalu "Dracula". Być może jakieś jego bardzo małe fragmenty były kilkadziesiąt lat temu wykorzystane w telewizji, ale nie zostały zarejestrowane - dodała Gapińska-Krzyżanowska.



Musical pt. "Dracula" będzie można obejrzeć w Teatrze Polskim po nowym roku.



Autorka edycji: Joanna Chajdas