Rowerem po Pomorzu Zachodnim. To coraz bardziej popularne

Rekordy na rowerach w Zachodniopomorskiem. Liczniki zamontowane na rowerowych trasach Pomorza Zachodniego odnotowały podczas minionego weekendu ponad 50 tysięcy przejazdów.
Rekord jazdy dziennej padł w sobotę. W tym dniu naliczono ponad 20 tysięcy rowerzystów.
Nieustannie największą popularnością cieszą się szlaki wzdłuż wybrzeża - w Świnoujściu, przy granicy, średnia dzienna liczba rowerzystów sięgała sześciu tysięcy osób.
Most w Siekierkach na Trasie Pojezierzy Zachodnich odwiedziło blisko tysiąc rowerzystów, tyle samo przejechało po wschodniej stronie szlaku przez Borne Sulinowo.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
