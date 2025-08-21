Milion na pilotaż „Nasze zwierzaki"

Modernizacja wybiegów dla psów w koszalińskim „Leśnym zakątku”, nowe kojce w schronisku w Klępinie Białogardzkim, program edukacji, opieki i wolontariatu w Szczecinku, zakupy karmy mokrej i suchej dla wolno żyjących kotów czy zapobieganie bezdomności.
Samorządy ze wschodniej części województwa - powiatów: koszalińskiego, szczecineckiego, białogardzkiego i sławieńskiego korzystają z pilotażu „Nasze zwierzaki". Dzięki środkom przyznanym w konkursie marszałka województwa, samorządy zrealizują w tym roku dodatkowo 31 konkretnych działań. Na całość zostanie przeznaczony milion złotych.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
